США и Британия осудили задержание крымских татар

США и Великобритания осудили массовое задержание активистов во временно оккупированном Крыму 23 ноября, сообщает Факты.ICTV.

"Мы призываем к немедленному освобождению задержанных и освобождению всех украинских политзаключенных России" , – говорится в заявлении посольства США.

We condemn Russia's mass arrest of Crimean Tatars who peacefully gathered last night in support of lawyer Edem Semedlyaev. We call for the immediate release of those still detained, and the release of all of Russia's Ukrainian political prisoners. #CrimeaIsUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 24, 2021

Тем временем в британском посольстве подчеркнули, что Российская Федерация должна прекратить свои неприемлемые попытки запугать крымских татар и немедленно освободить политзаключенных.