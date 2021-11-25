США и Британия осудили задержание крымских татар
США и Великобритания осудили массовое задержание активистов во временно оккупированном Крыму 23 ноября, сообщает Факты.ICTV.
"Мы призываем к немедленному освобождению задержанных и освобождению всех украинских политзаключенных России", – говорится в заявлении посольства США.
Тем временем в британском посольстве подчеркнули, что Российская Федерация должна прекратить свои неприемлемые попытки запугать крымских татар и немедленно освободить политзаключенных.