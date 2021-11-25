Глава ВОЗ озвучил ожидания от готовящейся сессии ассамблеи

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус надеется, что на специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдет на следующей неделе, стартует процесс разработки международного соглашения по борьбе с пандемиями, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы не достигнем всего на специальной сессии ассамблеи, но, я надеюсь, она станет стартовой площадкой для разработки международного соглашения" , - заявил глава ВОЗ на пресс-конференции.

Он назвал сессию уникальной возможностью для заключения соглашения и отметил, что "в настоящее время существует широкий консенсус в отношении необходимости такого инструмента".

По словам Гебрейесуса, хаос этой пандемии подчеркивает, что миру необходимо глобальное соглашение, которое установит правила игры для обеспечения готовности к пандемиям и ответных мер.

Ежегодная специальная сессия ассамблеи пройдет с 29 ноября по 1 декабря этого года. Вопрос разработки соглашения по подготовке к пандемиям и противостоянию им станет основным на заседании.