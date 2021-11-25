Американцы обвинили Байдена в росте цен и дефиците товаров

Большая часть американских избирателей винят президента США Джо Байдена, Конгресс, корпорации и Китай в нарушениях цепочки поставок, которые привели к росту цен и дефициту товаров. Такие данные следуют из опроса Morning Consult для издания Politico, сообщает Лента.Ру.

Так, 62 процента респондентов считают, что глава государства по крайней мере отчасти ответственен за проблемы с поставками, из них 38 процентов считают его ответственность очень большой. Ответственным лидера сочли 24 процента, не слишком ответственным — 15 процентов, 12 процентов полагают, что его вина отсутствует, а 10 процентов затруднились ответить.

Конгресс обвиняют 61 процент американцев, еще 63 процента возлагают вину на крупные корпорации, а 64 процента — на Китай.

14 ноября стало известно, что рейтинг одобрения политики Байдена среди американцев достиг нового антирекорда и опустился до минимального значения за все его президентство. Согласно результатам последних опросов, более половины американцев не одобряют работу действующего главы государства.