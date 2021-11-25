В Ла-Манше утонули более тридцати нелегалов

Возле Франции в водах пролива Па-де-Кале, который представляет собой северо-восточное продолжение пролива Ла-Манш, перевернулась лодка с мигрантами, в результате 31 человек погиб, сообщает Корреспондент.

Согласно материалам местного телеканала, на лодке находилось по разным данным от 33 до 50 мигрантов, направлявшихся в Великобританию. Как отметил канал, среди погибших - пять женщин, одна из которых была беременна, а также маленькая девочка. Двое мигрантов выжили, за их жизнь сейчас борются врачи.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что французская полиция уже задержала четверых перевозчиков, которые могут быть ответственны за трагедию. Президент Франции Эммануэль Макрон после трагедии в Ла-Манше призвал усилить контроль на границах ЕС.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал правительство Франции обратить еще большее внимание на борьбу с преступными группировками, нелегально переправляющими мигрантов в Соединенное Королевство.

По словам премьера, трагедия показала, насколько опасен может быть морской маршрут из Франции в Великобританию, а также то, что осуществляемая французскими властями операция по борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш не дает необходимого эффекта.