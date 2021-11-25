Сенаторы США предложили добавить Украине $50 млн на вооружение

В США сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили дополнительно выделить Украине по линии Пентагона 50 млн миллионов долларов. Они предложили поправку в бюджет США на 2022 год, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По данным Politico, сенаторы предложили поправку в военный бюджет США, которая предполагает увеличение финансирования со стороны Пентагона на вооружение Украины с 300 млн до 350 млн долларов.

Как информирует издание, 125 млн из этой суммы пойдут на закупку вооружений поражающего действия для сдерживания агрессии России.

Также известно, что США ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке нового пакета санкций на случай, если российские войска вторгнуться в Украину. Кроме того, законодатели пытаются внести изменения в формулировку санкций, чтобы включить ее в Закон о полномочиях на национальную оборону.