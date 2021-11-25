В Австрии умер мужчина после "вечеринки" антивакцинаторов

В Австрии один человек умер, еще трое находятся в реанимации после посещения «коронавирусных вечеринок», где люди пытались заболеть COVID-19, сообщает Новое время.

Как говорится в материале Independent, 55-летний мужчина посетил одно из таких событий, когда был на севере Италии. Он заразился коронавирусом и скончался на прошлой неделе. По крайней мере трое других участников аналогичных вечеринок, включая ребенка, были госпитализированы после заражения.

Из-за коронавирусных ограничений для работы и отдыха в Италии людям требуются специальные «зеленые пропуски», которые свидетельствуют, что человек привился или недавно переболел COVID-19. В связи с этим в стране стали устраивать специальные «коронавирусные вечеринки», где люди, которые не хотят прививаться, могут заразиться коронавирусом.