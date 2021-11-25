Вторжение России не исключается – Украина в ОБСЕ

Украинская сторона не исключает возможность принятия решения руководством РФ о полномасштабном военном вторжении в Украину, учитывая последние действия России в сочетании ее с враждебной антиукраинской риторикой. Об этом проинформировала миссия Украины при ОБСЕ во время заседания Форума сотрудничества безопасности в среду, 24 ноября, сообщает Укринформ.

"Принимая во внимание все последние действия российской стороны в сочетании с ее враждебной риторикой по отношению к Украине и другим странам, которая проявляется на всех уровнях, мы не исключаем возможности принятия российским руководством решения о военном вторжении" , - заявили в украинской миссии.

Украинские дипломаты отметили, что Россия развернула вдоль границы с Украиной без каких-либо адекватных объяснений 92 тыс. военнослужащих. При этом ситуация в зоне конфликта на востоке Украины имеет элементы опасного тренда, ведь на фоне активного нарушения режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями Россия активизировала поставки вооружения и боеприпасов в ОРДЛО.

Также было указано, что 15 ноября российско-оккупационные администрации в Донецкой и Луганской областях начали подготовку "резервистов", а 22 ноября в соединениях и частях 1 и 2 армейских корпусов (АК) началось масштабное командно-штабное обучение с привлечением мобилизационного резерва, подразделений "силовых структур" и оккупационных администраций. Контроль за проведение учений осуществляется комплексной комиссией 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

Кроме того, оккупационные администрации в ОРДЛО инициировали предложение о разрешении на официальном уровне призывать граждан РФ для прохождения военной службы по контракту в соединениях и частях 1 и 2 АК.

"Мы решительно осуждаем такие действия российской стороны, направленные на привлечение украинцев на временно оккупированных территориях к военной службе в ее оккупационных войсках. Такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права и не способствуют деэскалации ситуации в Донбассе. Россия должна немедленно прекратить эту практику" , - заявили в украинской миссии.

Миссия Украины при ОБСЕ призвала Российскую Федерацию "к деэскалации ситуации и конструктивному диалогу в рамках действующих механизмов поддержания международного мира и безопасности, в том числе в рамках ОБСЕ".