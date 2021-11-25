НАТО проведет учения по киберзащите при полном присутствии участников

НАТО впервые с начала пандемии COVID-19 проведет ежегодные учения в области киберзащиты при полном физическом присутствии участников, сообщил в среду представитель военного командования альянса в Европе генерал-майор Филип Стюарт, сообщает Интерфакс-Украина.

CYBER COALITION 21 - крупнейшие ежегодные учения НАТО по киберзащите, организуемые верховным главным командованием по трансформации, пройдут с 29 ноября по 3 декабря 2021 года.

В пресс-релизе НАТО отмечается, что учения "призваны улучшить взаимодействие в киберпространстве, повысить способность Североатлантического союза проводить операции и внести вклад в преобразование киберпространства НАТО".

Их цель состоит в том, чтобы объединить кибер-коалицию командных структур НАТО, союзных государств и стран-партнеров для усиления способности Североатлантического союза противодействовать угрозам в киберпространстве и тем самым поддерживать решение основных задач НАТО.

В этих учениях проверяются процесс принятия решений, технические и операционные процедуры, взаимодействие, а также возможности киберзащиты НАТО и национальных электронных систем.

Несмотря на проблемы проведения многонациональных учений во время пандемии COVID-19, отмечается в пресс-релизе, в них примут участие 30 стран НАТО и 4 государства-партнера (Швейцария, Ирландия, Швеция и Финляндия), а также обучаемая аудитория из государственных промышленных предприятий, научных учреждений и отдельных национальных структур киберзащиты. Две страны (Швейцария и Канада) будут участвовать в качестве наблюдателей. Всего ожидается около 1000 участников.

CYBER COALITION 21 позволяет НАТО совершенствовать возможности защиты собственных IT-сетей на протяжении 24 часов в сутки от кибератак и в режиме реального времени обмениваться информацией о киберугрозах с союзниками и партнерами, включая ЕС.