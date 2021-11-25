Во Львовский области задержали опасную банду

Во Львовской области правоохранители задержали участников группировки, которые совершали вооруженные разбойные нападения, пытки и убийства людей, сообщает Корреспондент.

"Злоумышленники с огнестрельным и холодным оружием совершали жестокие нападения на дома жителей и офисные помещения. Требуя деньги и ценности, они связывали и пытали пострадавших, от полученных травм двое из них скончались" , - говорится на портале МВД.

Как установила полиция, злоумышленники - ранее судимые за тяжкие преступления жители Львовской и Ривненской областей и города Киева. Они тщательно готовились к преступлениям и совершали их по утвержденному сценарию.

Автомобили, которые использовались во время совершения этих преступлений - сжигали. Кроме того, они уничтожали все вещественные доказательства, которые могли вывести на эту группировку.

Во время следствия оперативники и следователи следственного управления полиции Львовщины получили доказательства причастности злоумышленников к шести фактам преступной деятельности – кражам, разбойным нападениям на территории Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Харьковской областей.

Фигуранты завладели денежными средствами на общую сумму свыше 12 млн грн. Во время вооруженных нападений потерпевшие подвергались пыткам, в результате чего двое граждан скончались.

Сейчас все подозреваемые находятся в СИЗО. Злоумышленникам может грозить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или пожизненное заключение.