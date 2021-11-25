В ОРДЛО блокировали деятельность двух патрулей ОБСЕ

В ОРДЛО боевики решили заблокировать движение двум патрулям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, инцидент произошел в районе Горловки, Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, сообщает Зеркало недели.

24 ноября в 10:39 патруль СММ в составе двух автомобилей и пяти человек прибыл из Донецка на блокпост вооруженных формирований возле Горловки (неподконтрольна правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), направляясь к территории подконтрольной правительству Украины. На блокпосте двое явно вооруженных членов незаконных вооруженных формирований отказали СММ в проезде, сославшись на «отсутствие разрешения» на переход СММ. В 14:54 патруль вернулся в Донецк.

В 11:40 второй патруль СММ в составе двух автомобилей и пяти человек прибыл из Краматорска (подконтролен правительству Украины, 83 км к северу от Донецка) на блокпост вооруженных формирований и направился в неподконтрольные правительству районы по тому же маршруту перехода, как и первый патруль. На блокпосту один из членов вооруженных формирований отказал членам Миссии в проходе, сославшись на «необходимость разрешения» своего начальника. В 12:22 патруль покинул блокпост и вернулся в Краматорск.

В обоих случаях СММ заранее уведомляла вооруженные формирования о переходах патрулей в соответствии с оперативными процедурами COVID-19.