"СП-2" усилит зависимость ЕС от РФ - премьер Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что запуск "Северного потока-2" усилит зависимость Европейского союза от РФ. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с премьером Хорватии Андреем Пленковичем в Загребе, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

По мнению польского политика, что Россия использует газ как политический козырь, а также с помощью этого трубопровода оказывает давление на Евросоюз, включая Варшаву.

"Часть ЕС уже сильно зависит от российских энергоносителей, и, если трубопровод начнет работать, можно сделать вывод, что мы станем еще более зависимыми" , - сказал Моравецкий.

Ранее польский премьер призвал Германию отказаться от сертификации запуска российского газопровода "Северный поток-2", заявив, что это нужно сделать ради мира.