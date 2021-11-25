Кабмин "удешевляет" билеты на внутренние авиаперелеты

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал задание Министерству инфраструктуры проработать и предоставить предложения по удешевлению билетов на внутренние авиаперевозки, сообщает Укринформ.

Согласно информации Правительственного портала, об этом шла речь в ходе совещания по развитию внутренних авиаперевозок, 24 ноября. В обсуждении приняли участие министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр финансов Сергей Марченко, и.о. председателя Госавиаслужбы Сергей Коршук и представители авиакомпаний, осуществляющих пассажирские перевозки в пределах Украины.

В ходе совещания было проинформировано, что во исполнение закона Украины правительство одобрило порядок использования 104 млн грн, предусмотренных в бюджете для возмещения расходов украинских авиаперевозчиков во время пандемии COVID-19. Это решение позволит отечественным авиаперевозчикам подать до 10 декабря этого года заявки Министерству инфраструктуры для получения соответствующих компенсаций.

Премьер-министр подчеркнул, что пандемия коронавируса в мире оказала существенное влияние на отрасль авиаперевозок. И сегодня, когда люди постепенно возвращаются к путешествиям, важно, чтобы цены на авиабилеты для них стали более доступными.

“Правительство совместно с Офисом Президента и Верховной Радой искало необходимые механизмы поддержки, чтобы люди могли дешево путешествовать на самолете по Украине и развивать внутренний туризм. Это не только о конкурентном рынке, но и об инвестициях в развитие государства” , - отметил Шмыгаль.

По итогам совещания премьер-министр дал задание Министерству инфраструктуры проработать и предоставить предложения по удешевлению билетов на внутренние авиаперевозки.