Правительство инициировало усиление соцзащиты ветеранов

Кабинет Министров утвердил проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины, направленные на обеспечение дополнительных гарантий социальной защиты ветеранов войны». Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает Укринформ.

"Документ, являющийся составной частью Плана приоритетных действий Правительства на 2021 год, вносит изменения в законы Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», «О занятости населения», «О социальных услугах» в части усиления социальной защищенности украинских ветеранов и членов их семей на государственном и местном уровнях" , - информирует пресс-служба Минветеранов.

Речь идет, в частности, об установлении дополнительных гарантий социальной защиты защитников и защитниц, пострадавших участников Революции Достоинства, а именно: на безоплатное получение психологических, социальных и образовательных услуг, а также усиление их социальной защищенности на случай безработицы.

Отмечается, что проект закона усиливает роль центральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления относительно поддержки предпринимательских инициатив среди ветеранов и пострадавших участников Революции Достоинства.

Кроме того, осуществляется разработка государственных, региональных и местных программ социальной защиты защитников и защитниц и членов их семей.

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина выразила надежду на скорейшее рассмотрение и принятие этого законопроекта Верховной Радой.