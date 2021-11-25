Два знака зодиака попали в список худших водителей

Вождение автомобиля связано с большой ответственностью. В дороге может случиться бесчисленное количество неожиданностей, поэтому важно сохранять бдительность, сообщает Обозреватель.

Астрологи издания два знака зодиака, которые попали в список самых худших водителей. Узнайте, в чем причина.

Овен

Смелые, импульсивные и чрезмерно оптимистичные Овны стремятся быть лучшими. Эксперты по звездам утверждают, что они любят скорость, поэтому с большой вероятностью получат штраф. Кроме того, Овны рискуют попасть в аварию, совершая опасные маневры на дороге. Им нужно заботиться как о своей безопасности, так и о судьбе пассажиров.

Козерог

Уроженцам этого знака важно достичь самых заветных мечт в жизни, но вождение авто - не их дело. Козерогам может помешать излишняя эмоциональность и невнимательность. Если уже они решили сесть за руль, нужно быть очень внимательными и готовыми к неожиданностям на дороге.