Джонсон и Макрон договорились бороться с перевозкой мигрантов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон считают необходимым совместными усилиями пресечь деятельность по нелегальной перевозке мигрантов через Ла-Манш, сообщает Интерфакс-Украина.

В пресс-службе британского премьера отметили, что в ходе состоявшегося телефонного разговора лидеры двух стран "согласились активизировать совместные усилия, чтобы предотвратить смертельно опасные попытки пересечения пролива и прекратить деятельность банд, которые несут угрозу жизням людей".

Согласно информации The Guardian, Джонсон предложил Макрону наладить совместное полицейское патрулирование вдоль побережья. Премьер в телефонном разговоре сказал, что он "потрясен" трагедией, и предположил, что французское правительство не всегда подходило к проблеме "так, как, по его мнению, заслуживает ситуация". По словам Джонсона, бандам, занимающимся перевозкой людей, "в буквальном смысле сходит с рук убийство".

В ответ Макрон, как пишет газета, подчеркнул "общую ответственность" Франции и Великобритании, сказав Джонсону, что ждет от британцев полного сотрудничества и надеется, что они не будут использовать трагическую ситуацию "в собственных политических целях".