Курс валют НБУ на 25 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 25 ноября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 24 ноября, повысился на 7 коп до 26.93 за 1 доллар.
Евро подешевел на 6 коп до 30.17 за 1 евро.
Рубль подорожал на 2 коп до 3.60 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов повысился на 3 коп до 35.95 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 4 коп до 28.78 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 4 коп до 6.45 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.927300
|EUR
|Евро
|30.173400
|RUB
|Рубль
|0.360150
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.947900
|CHF
|Швейцарский франк
|28.782300
|PLN
|Польский злотый
|6.447300