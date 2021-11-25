Курс валют НБУ на 25 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 25 ноября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 24 ноября, повысился на 7 коп до 26.93 за 1 доллар.

Евро подешевел на 6 коп до 30.17 за 1 евро.

Рубль подорожал на 2 коп до 3.60 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов повысился на 3 коп до 35.95 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 4 коп до 28.78 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 4 коп до 6.45 за 1 польский злотый.