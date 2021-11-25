День благодарения 2021: как индейка стала главным блюдом

День благодарения в 2021 году приходится на 25 ноября. Это один из самых популярных праздников США, когда американцы благодарят Бога и близких за все хорошее, сообщает Обозреватель.

Ежегодно его дата меняется, поскольку по традиции его отмечают каждый четвертый четверг ноября. Как празднуют День благодарения, читайте далее в материале.

История Дня благодарения

В ноябре 1620 года к берегам Северной Америки причалили первые английские переселенцы – основатели Плимутской колонии (сейчас территория штата Массачусетс).

Более половины из них не смогли пережить суровую зиму на новых землях и погибли от голода, холода и болезней. С приходом весны индейцы помогли чужестранцам обработать каменистую почву – первый урожай оказался неожиданно богатым.

"Первый День благодарения. 1621 год". Дж. Л. Феррис. Источник: Wikimedia Commons

Уильям Брэдфорд, губернатор первых поселенцев, выступил с предложением отметить праздник благодарности Богу. На первый День благодарения осенью 1621 года позвали около сотни индейцев, которые помогли англичанам выжить.

Впоследствии, в 18 столетии первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон преложил сделать День благодарения национальным праздником и отмечать его 26 ноября. А в 1941 году Конгресс США принял билль, который учредил новую дату торжества – четвертый четверг ноября.

Почему на День благодарения готовят индейку

По преданию, одним из главных блюд первого Дня благодарения была именно жареная индейка. Эта птица, которая водилась в лесах Северной Америки, полюбилась колонистам благодаря своей неприхотливости в еде, быстрому росту и крупным габаритам (до 11 кг).

Вот уже на протяжении четырех веков американцы соблюдают традицию готовить индейку на День благодарения. Кроме того, запеченная тушка индейки является популярным блюдом на Рождество и Пасху.

Ежегодно ко Дню благодарения в США проходит так называемая Церемония помилования индейки. Президент страны зачитывает соответствующий указ, после чего птица, преподнесенная ему, отправляется доживать свой век в зоопарк.

Как отмечают День благодарения: главные традиции

В праздник принято всей семьей собираться за ужином, во время которого каждый благодарит Бога за все хорошее, что было в году.

Кроме индейки с клюквенным сиропом, к столу традиционно подают тыквенный пирог, а сам ужин украшают яблоками, тыквами, апельсинами, орехами, кукурузой и другими плодами, что символизирует богатство даров природы.

В День благодарения принято всей семьей собираться за ужином. Источник: Pexels

Также существует обычай делать добрые дела, угощать едой нуждающихся и жертвовать на благотворительность. В День благодарения обычно стартуют масштабные рождественские распродажи; по всей стране проходят костюмированные парады и концерты.