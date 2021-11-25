Байдену удалили потенциально предраковую аденому

Медики идентифицировали полип, удаленный у президента США Джо Байдена во время колоноскопии, как трубчатую аденому - доброкачественное, но потенциально предраковое образование, не требующее в настоящее время дальнейшего вмешательства. Об этом говорится в заявлении врача Белого дома Кевина О'Коннора, сообщает РИА Новости.

Байден на прошлой неделе проходил медицинское обследование, по итогам которого врачи заключили, что состояние его здоровья позволяет без всяких ограничений исполнять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего.

"У президента Байдена был удален из восходящей кишки 3-миллиметровый доброкачественный на вид полип... Взятый на гистологическое исследование образец был идентифицирован как трубчатая аденома, схожая с полипом, который у него удаляли в 2008 году" , - говорится в пресс-релизе, который был распространен через журналистский пул Белого дома с согласия пациента.

О'Коннор пояснил, что трубчатая аденома является доброкачественным и медленно растущим образованием, но считается "потенциально предраковым повреждением, которое в настоящее время не требует дополнительного вмешательства".