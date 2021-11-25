Блинкен и Столтенберг обсудили обстановку вокруг Украины

Ситуация, связанная с сосредоточением российских войск у границы с Украиной, стала одним из главных вопросов общения госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга накануне министерской встречи членов Альянса в Риге, сообщает Укринформ.

Об этом официально сообщили в Государственном департаменте США в среду по результатам разговора двух лидеров.

«Государственный секретарь Энтони Блинкен общался сегодня (в среду - ред.) с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить повестку заседания министров иностранных дел НАТО с 30 ноября по 1 декабря, а также сообщения о необычной военной активности России вблизи Украины» , - отметили в Госдепе.

В ведомстве также подчеркнули, что госсекретарь Блинкен «с нетерпением ожидает» участия в министерской встрече, которая состоится в Риге, а также обсуждение всего спектра вопросов, стоящих перед Североатлантическим альянсом.