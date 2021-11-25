Украинцев могут заставить регистрировать свои телефоны

В случае принятия соответствующего законопроекта, со следующего года обслуживаться в банках и получать разные финансовые услуги смогут только те, кто зарегистрирует свои телефоны у мобильных операторов, сообщает UBR.

Это произойдет в случае, если парламент проголосует за законопроект №6183, предложивший ввести базу IMEI (международный идентификатор терминалов – смартфонов, кнопочных телефонов, планшетов с возможностью подключения к сотовой сети и др.; этот код можно узнать с помощью комбинации *#06#).

Один из авторов, народный депутат ("Слуга народа") Александр Федиенко подчеркнул, что нормы указанного законопроекта не будут распространяться на все мобильные номера.

"Ведь есть "интернет вещей", где SIM-карты устанавливаются, например, в сенсорах или используются для открывания ворот – их не нужно будет регистрировать по паспорту. А вот те номера, которые используются в электронно-доверительных услугах, финансовых сервисах, везде, где нужно идентифицировать номер – надо будет обязательно зарегистрировать. Для этого необходимо или подписать "контракт", или пройти процедуру идентификации у оператора" , – отметил он.

По его словам, соответствующий законопроект сейчас проходит социальное исследование с целью установить – насколько критически на него будет реагировать население.

По замыслу авторов инициативы, реестр будет состоять из трех списков – "белого", "серого" и "черного", соответственно:

Разрешенные – в нем будут коды IMEI всех устройств, работавших в мобильных сетях до 1 июля 2022 года; всех легально завезенных импортерами; личных устройств граждан, ввезенных из-за границы (для собственных нужд можно привезти по два гаджета "на руки" и бесплатно зарегистрировать их коды); Временно разрешенные – сюда попадут все IMEI, которые система определит как ненастоящие или клонированные и которые подключались к сотовым сетям Украины до 1 июля следующего года; эти устройства смогут проработать до 31 декабря 2025 года; в этот список будут автоматически добавлены собственные устройства граждан, ввезенные из-за границы, которым будет разрешено работать в сети 120 дней для последующей регистрации в "белом" списке; "Запрещенные" – все IMEI-коды похищенных, поддельных и ввезенных контрабандой устройств.

По данным исследовательской компании GfK, доля "серого" импорта смартфонов за последнее время снизилась, но все равно остается очень весомой – с 29% в 2019 году (8,49 млрд грн) до 21% за апрель 2020-март 2021 гг. (7,08 млрд грн).

Указанная положительная тенденция проявилась "благодаря" ограничениям из-за пандемии коронавируса COVID-19, спровоцировавшей дефицит и комплектующих, и готовых товаров. Консультант GfK Татьяна Сытник назвала эти причины "ситуативными", потому что если спрос возобновится, то и доля "серого" импорта вернется на уровень 2019-го.

"За" и "против" внедрение базы IMEI

Представители банковского сектора и часть сотовых операторов выразили поддержку указанной законодательной инициативе.

"Регистрация всех абонентов снизит риски "увода" мобильного номера и взлома аккаунтов в соцсетях и мобильном банкинге. Мы поддерживаем указанный законопроект" , – заявил директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

При этом он отметил, что даже в странах, внедривших 100%-ную идентификацию, не удалось искоренить проблему "увода" номеров.

"Лазейки всегда остаются и побороть продажу документов для идентификации и мошенничество агентов-продажников никто не смог" , – констатировал глава ЕМА.

Lifecell выступил "за" меры по борьбе с контрабандой и ввозом контрафактных телефонов и создание государственной базы IMEI-кодов. По мнению компании, это позволит эффективнее бороться с контрабандой и защищать граждан от краж "мобилок".

Кроме того, данная инициатива поспособствует "значительному увеличению поступлений в госбюджет за счет прекращения схем серых импортеров", отметили в компании.

Это позволит сохранить или даже уменьшить фискальную нагрузку на "белый" бизнес и граждан, а также внедрять социальные инициативы со стороны государства.

"Это также будет способствовать росту инвестиций в Украину" , – подчеркнули в пресс-службе третьего по величине сотового оператора страны.

В Vodafone заявили, что законопроект предлагает возможности для решения проблемы краж и контрабанды, и призван упорядочить рынок терминалов.

"Мы являемся полностью белым ритейлером и поддерживаем движение в направлении формирования прозрачного рынка терминалов. Безусловно, проблема серого и черного импорта стоит в Украине очень остро. И ее необходимо решать" , – заявили в пресс-службе второго по величине сотового оператора.

В компании отметили, что "все зависит от того, как будут описаны процедуры", предлагающие решить упомянутые проблемы. От этого будет зависеть то, насколько будут соблюдены интересы пользователей терминалов.

"Для нас важно, чтобы права клиентов, которые покупают мобильные устройства в нашей ритейл-сети и пользуются нашей мобильной связью, были защищены. Это то, чем мы будем руководствоваться при детальном изучении и обсуждении последующих подзаконных актов" , – подчеркнули в Vodafone.

А вот крупнейший телеком-оператор страны раскритиковал законопроект №6183. В "Киевстаре" заявили, что их позиция в этом вопросе остается неизменной. Тут считают, что для противодействия воровству или незаконному импорту мобильных телефонов есть вся необходимая законодательная база.

"Такая работа – непосредственная функция органов таможенного контроля и правоохранителей. Перекладывать ее на телеком-операторов или самих клиентов, по нашему мнению, неправильно. Ведь абонент, купивший мобильный телефон в торговой точке, по закону считается добросовестным покупателем и не может нести ответственность за действия продавцов или импортеров товара" , – заявили в пресс-службе "Киевстара".

Как за рубежом борются с кражами и контрабандой

Международная ассоциация GSMA уже более десяти лет ведет общемировой список украденных мобильных телефонов – GSMA IMEI Blacklisting, в котором принимают участие более 110 операторов по всему миру.

Канада внедрила механизм борьбы с кражами мобильных телефонов еще в 2013 году. В США с 2017 года заработала система Stolen Phone Checker, содержащая IMEI украденных или утерянных телефонов.

С ее помощью всего за год удалось на 60% снизить количество обращений от пользователей, пострадавших от краж сотовых терминалов. Аналогичные меры предприняли также такие страны, как Турция, Азербайджан и др.

Как зарегистрировать номер без перехода на контракт

Сотовые операторы предоставляют возможность своим пользователям, выбравшим предоплаченную форму обслуживания, зарегистрировать свои номера без перехода на "контракт" (которые и так предусматривает предоставление всех данных абонента).

Для этого нужно предоставить свои паспортные данные и справку о присвоении идентификационного кода. Подобная опция есть у "Киевстара", Vodafone и lifecell.