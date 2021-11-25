Кабмин выделил почти 34 млн на борьбу с лесными пожарами
Лесная отрасль Украины получит около 34 млн грн на борьбу с пожарами, сообщает Деловая столица.
Соответствующее решение принял Кабинет Министров.
За 33,7 млн грн. планируют обновить противопожарное оборудование и технику, которая поможет лесникам вовремя выявлять и тушить пожары, снизит риск возникновения чрезвычайных ситуаций на территории лесхозов.
В частности, речь идет о приобретении:
- 9 противопожарных мачт;
- 9 систем наблюдения;
- 20 транспортных средств;
- 21 модуля с резервуаром для воды на 600 литров с насосными станциями.
"Пожар является одной из наибольших угроз для украинских лесов, особенно в весенне-осенний период. В прошлом году леса Гослесагентства пострадали от 2500 пожаров на площади более 74,6 тыс. га. Больше всего потерь понесли Житомирщина, Харьковщина и Луганщина, а наше государство получило убытки почти на 20 млрд грн", — отметил исполняющий обязанности министра охраны окружающей среды Руслан Стрелец.
Он добавил, что Минприроды принимает системные меры для предотвращения пожаров, поскольку это дешевле и эффективнее, чем потом устранять их последствия.