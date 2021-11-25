На европейском рынке появятся новые электробусы

Очень скоро по европейским дорогам поедут новейшие электробусы Anadolu Isuzu, оснащенные передовыми аккумуляторными системами американской марки Proterra, сообщает Автоцентр.

Cоответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано на днях Гаретом Джойсом, президентом Proterra Inc. и Тугрулом Ариканом, генеральным директором Anadolu Isuzu.

В итоге оба производителя открывают для себя европейских рынок электробусов большого класса. Батареи Proterra планируется устанавливать на новейшие низкопольные модели City VOLT длиной 12 и 18 м, разработка которых сегодня идет полным ходом.

Отметим, что сегодня Anadolu Isuzu предлагает 8-метровый электробус Novo City VOLT, который недавно участвовал в туре по европейским городам. Он оснащается электромотором мощностью 255 кВт. и литий-ионными батареями емкость 211 или 269 кВт., которые обеспечивают запас хода до 300 и 350 км без кондиционера и до 200 и 250 км с кондиционером соответственно.

С новыми батареями турецкие автобусы смогут проезжать без подзарядки намного больше. Отметим, что сегодня компания Proterra выпускает электробусы пятого поколения. 12-метровая модель ZX5 может комплектоваться одним или двумя электромоторами (мощностью до 550 л. с.) и батареями емкостью 225, 450 или 675 кВт. В последнем случае запас хода достигает 526 км.