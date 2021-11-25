В шахте в России произошел взрыв: пострадали десятки человек

В России на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошел взрыв в вентиляционном штреке на глубине 250 м, внутри находились 287 человек.

﻿Об этом сообщил источник Интерфакса﻿.

"По предварительной информации, на первое место вышла версия неисправности оборудования и естественные причины" , – рассказал собеседник агентства.

В то же время источник ТАСС﻿ сообщает, что причиной ЧП могло стать возгорание угольной пыли.

Телеграм-канал Mash Siberia﻿, со ссылкой на Кузбасский центра медицины катастроф, сообщает, что в больницу привезли 43 человека, 2 в реанимации, 41 — легкой и средней тяжести.

Местонахождение 49 горняков не установлено.

По словам шахтеров, утром перед пересменкой приборы показали превышение уровня метана, но их всё равно заставили работать.