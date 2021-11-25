ВОЗ раскрыла главного распространителя коронавируса

На сегодняшний день непривитые граждане остаются главным распространителем коронавируса в мире. Об этом заявили в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения, сообщает Лента.Ру.

В организации в очередной раз призвали людей пройти полный цикл вакцинации от COVID-19.

"Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом" , — подчеркнули в бюро.

В ВОЗ обратили внимание на эффективность большинства профилактических мер, таких как ношение защитной маски и регулярное проветривание помещений. Важным также назвали соблюдение социальной дистанции, мытье рук и тестирование при наличии симптомов заболевания. В организации подчеркнули, что совместное применение указанных мер поможет в борьбе с пандемией.

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал "шокирующим дисбалансом" ситуацию с глобальным распределением вакцин от коронавируса.

"Всего в мире применено более 7,3 миллиарда доз вакцины, однако около 70 процентов этого количества ушло всего в 10 стран" , — уточнил он.

Глава организации также отметил, что в мире привиты около сорока процентов людей, однако в Африке — всего шесть процентов.