Будет ли дорожать сжиженный автомобильный газ - прогноз

Цена за литр сжиженного автомобильного газа на АЗС перевалила за 19 грн/л. Это много или мало? Если газ и дальше будет дорожать, то - мало. А если начнет дешеветь? Какие перспективы цен на сжиженный автомобильный газ, рассказали ведущие эксперты, сообщает Autoconsulting.

С конца сентября, по данным Консалтинговой группы А-95, средняя цена сжиженного автомобильного газа на АЗС Украины выросла на 2 грн. Но рост цен на автогаз начался еще раньше. В июле он стоил в районе 15 грн/л, а в январе нынешнего года - чуть больше 12 грн/л. То есть - меньше, чем за год цена газа поднялась на целых 7 грн/л. Чего ожидать дальше?

Как сообщил аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн, сжиженный газ, а точнее - сжиженный нефтяной газ (СНГ) в последнее время стал мало прогнозируемым продуктом. Это произошло потому, что связь стоимости СНГ с ценой нефтепродуктов ослабела. Причина в том, что в мире потребление СНГ именно автомобилистами - небольшое. Его используют, в основном, в нефтехимии для изготовления полимеров, в приготовлении пищи и для обогрева. На фоне пандемии, спрос на СНГ резко вырос и к этому прибавилось начало отопительного сезона и удорожание природного газа в Европе. Поэтому, теперь рост или падение цен на нефтепродукты уже не подразумевает подобной реакции цен на газ.

СНГ подорожал не только у нас. Это - глобальная тенденция, цена на газ поднялась во всем мире. В том числе и из-за глобального энергетического кризиса. В той же Турции, по информации господина Куюга, цена газа настолько выросла, что составляет сегодня уже 83% от стоимости бензина. Хотя, раньше она была около 50%. Так что, внутренние украинские факторы на цену СНГ у нас на рынке не влияют. Хотя, в Украине, из-за подорожания природного газа, СНГ стали использовать, например, аграрии для сушки зерна.

Цена на СНГ выросла везде и каких-то предпосылок для изменения сложившейся ситуации господин Куюн пока не видит.

По мнению Артема Куюна, с учетом всех изложенных факторов, СНГ сегодня даже недооценен. Потенциал для подорожания у него есть. Будет ли он использован - вопрос. Но с учетом снижения спроса на СНГ автомобилистов в холодный период, оптимистический прогноз - это сохранение существующей цены в декабре и январе 2022 г. При оптимистично взвешенном сценарии, цена на СНГ в декабре и январе поднимется на 1 грн/л, - считает Артем Куюн.

С Артемом Куюном не совсем согласен директор специальных проектов в НТЦ “Психея”, профессор Геннадий Рябцев. По его информации, спрос на сжиженный газ действительно вырос, в связи с началом отопительного сезона. И его активно используют в качестве котельного топлива и в Польше, и в Турции. В результате, поставки газа из России и Белоруссии в большей степени были переориентированы на эти и другие европейские страны. Кроме того, из-за подорожания природного газа возрос неавтомобильный спрос на сжиженный нефтяной газ в самой Украине. Таким образом, у нас сформировался ситуативный дефицит на СНГ.

С другой стороны, автомобилисты меньше используют сжиженный газ в холодное время. К тому же, увеличились поставки СНГ из Казахстана. Больше того, по информации господина Рябцева, после того, как в Украине цены на газ поднялись, мы стали “премиальным рынком”, и к нам уже начали поставлять газ из Польши. При существующей у нас сегодня цене - это выгодно.

Поскольку продукта стало достаточно, а спрос на него в Украине уже не увеличивается, господин Рябцев прогнозирует, что цены должны стабилизироваться. А через пару месяцев они могут даже упасть, вернувшись к уровню 17 грн/л. И Геннадий Рябцев не видит каких-то объективных причин или даже форс-мажорных обстоятельств, которые бы привели к дальнейшему росту цен на СНГ в ближайшие месяцы. Не говоря уже о резком их скачке.

Такой прогноз наверняка понравится автомобилистам больше.