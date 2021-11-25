Как очистить смартфон от мусора и ускорить его работу

Очистка смартфона, его памяти требуется в том случае, если ваш гаджет подтормаживает, имеются спонтанные перезагрузки или же проблемы с производительностью. Регулярная очистка поможет решит большинство из перечисленных выше проблем, сообщает Prostobank.ua.

О том, как правильно очистить телефон от мусора, ненужных файлов, как ускорить его работу и пойдет речь в материале.

Перезагрузка устройства

Да, это самый простой, но в тоже время - один из самых действенных способов ускорить работу вашего смартфона или планшета. Перезапуск системы останавливает и запускает заново все системные процессы, а также удаляет всевозможные временные файлы, занимающие место в памяти и влияющие на общую производительность.

Перезагрузка смартфона достигается длительным удерживанием кнопки питания и выбором в меню опции «Перезагрузка». Выключение и включение девайса также дает возможность перезапустить все процессы.

Установка доступных обновлений

Каждое новое обновление прошивки производителем, будь то Самсунг, Ксиоми, Хуавей или Афйон, устраняет имеющиеся ошибки и увеличивает производительность смартфонов. Исходя из этого, рекомендуется устанавливать доступные самые новые версии программного обеспечения.

Для проверки возможности обновления ПО на Android смартфонах:

Перейдите в меню «Настройки» Далее выберите «Система» и пункт «Обновление системы».

Для проверки возможности обновления ПО на iPhone:

На iPhone для проверки перейдите в «Настройки» Далее пункт «Основные» и «Обновление системы».

После проверки доступности обновлений и в Android и в iPhone выберите «Установить сейчас» или отложите обновление на другое время, выбрав соответствующий пункт меню.

Удаление лишней информации

Иногда не только интересно, а и полезно пересмотреть имеющиеся на смартфоне фото, видео, музыку, текстовые и другие файлы. Дубляжи, неудачные фото и просто ненужный медиаконтент можно сразу удалить, а файлы, которые вам дороги и имеют ценность, рекомендуем «перезалить» в одно из многочисленных облачных хранилищ или же скопировать на внешний диск или компьютер.

Очистка кеша

Очистка системного кеша дает возможность удалить разные временные файлы и всевозможный «мусор». Сматфоны на iOS не имеют выделенной опции очистки кеша, т.к. она происходит во время перезагрузки устройства (см. пункт 1).

Для очистки кеша на смартфонах под управлением Android необходимо:

Выбрать в меню «Настройки»

Перейти в «Хранилище» и выбрать накопитель

Нажать «Освободить место».

Существует большое множество сторонних приложений, которые направлены на «чистку мусора» и оптимизацию системы. Однако, мнения на счет их эффективности расходятся, а иногда и приводятся аргументы в отношении их бесполезности или даже вреда.

Используя официальное приложение Google Files в меню «Очистка» можно выбрать и удалить временные файлы, способные тормозить работоспособность смартфона.

Удаление лишних приложений и их данных

Отсутствие или небольшое количество свободного места в вашем смартфоне может привести к снижению скорости работы девайса из-за замедленного обращения к файлам. Так что рекомендуется оставлять незанятым хранилище хотя бы на 10%, а еще лучше 20%.

Для освобождения места на накопителе смартфона необходимо будет избавиться от приложений, которые вы не используете или используете крайне редко, в том числе и из числа встроенных.

Для очистки данных приложений на Android устройствах:

Перейти в меню «Настройки» Далее «Хранилище» Нажать «Другие приложения» Выбрать конкретную программу и нажать «Стереть данные».

Для очистки данных приложений устройств на iOS:

Выбрать «Настройки» Перейти в «Основные» Нажать «Хранилище» Выбрать программу и нажать «Стереть данные».

Не во всех приложениях имеется опция очистки. В таком случае необходимо полностью удалить программу и установить ее заново.

Установка lite‑версий приложений

Обычные мессенджеры, браузеры и соцсети могут занимать достаточно много места в памяти смартфона. Для решения проблем с пространством в памяти девайсов и были разработаны упрощенные версии программ, lite‑версии. Эти приложения очень просты интерфейсом, но содержат все необходимые основные функции и занимают намного меньше места в памяти устройства.

Такие приложения легко отыскать в Google Play и App Store, указав в строке поиска «lite» с названием приложения.

Уменьшение количества виджетов

Зачастую виджеты нагружают систему очень сильно, а потребность в них не всегда имеется. Удаление большинства из них если и не решит полностью проблему замедленной работы смартфона, то точно приблизит вас к цели оптимизации работы устройства. Оставьте только самые часто используемые виджеты, остальные – в мусор.

Удалить виджет достаточно просто, для чего необходимо:

удерживать палец на виджете и перетащить его на появившийся «крестик»

или удерживать палец на виджете и нажать на значок «минус».

Перенос приложений и данных на карту памяти

По умолчанию все устанавливаемые приложения сохраняются во внутреннюю память смартфона. Однако, для того, чтобы не загружать память телефона на полную (см. пункт 5 нашей статьи), часть малоиспользуемых приложений можно перенести на карту памяти (SD‑карту).

iPhone не поддерживает возможность использования карт памяти, так что применить этот способ получится только владельцам смартфонов под управлением Android (и только тех, которые имеют возможность использования SD‑карт).

Для переноса приложений на карту памяти на Android устройствах необходимо:

Перейти в меню «Настройки»

Выбрать «Приложения»

Нажать «Переместить» на желаемой программе.

Отключение анимации интерфейса и другие эффекты

Анимации переходов между рабочими столами и др. визуальные эффекты интерфейса смотрятся круто и современно. Однако, стоит помнить, что отключение этих опций поможет существенно увеличить быстродействие вашего смартфона.

Для отключения анимаций и визуальных эффектов в iPhone, необходимо:

Перейти в «Настройки» Выбрать «Универсальный доступ» Перейти в раздел «Дисплей и размер текста» и включить «Понижение прозрачности» А также перейти «Движение» и активировать «Уменьшение движения».

Для отключения анимаций и визуальных эффектов в Android-устройствах, необходимо:

Включить режим для разработчиков Перейти в меню «Настройки» Далее выбрать «Система» Перейти в меню «Для разработчиков» Найти раздел «Отрисовка» и установить в нем параметр «Без анимации» для опций «Анимация окон» / «Анимация переходов» / «Длительность анимации».

Сброс до заводских настроек

Наиболее радикальный и, пожалуй, самый действенный способ очистки вашего смартфона или планшета. Однако, следует помнить, что использовать его стоит только в крайнем случае, ибо при сбросе до заводских настроек помимо всего накопившегося мусора со смартфона будут удалены и все данные (медиафайлы, текстовые файлы, программы, виджеты, настройки персонализации и т.д.). Поэтому, обязательно рекомендуем перед началом этой процедуры перенести на другой накопитель или в облачный сервис все важные данные или сделать резервную копию.

Для сброса до заводских настроек iPhone, нужно:

Открыть «Настройки» Перейти в меню «Основные» Выбрать «Сброс» Нажать «Стереть контент и настройки» Подтвердить действие.

Для сброса до заводских настроек Android, нужно:

Перейти в «Настройки» Выбрать «Система» Выбрать опцию «Сброс настроек» Нажать «Удалить все данные» Подтвердить действие нажатием «Сбросить настройки телефона».

Подводя итоги можно отметить, что в случае, если перед вами стоит проблема с тем, как почистить телефон, не обязательно прибегать к самому радикальному способу и выполнять сброс до заводских настроек. В большинстве случаев применение некоторых из способов, указанных в данной статье (каких именно уже решать вам), должно ускорить работу вашего смартфона и улучшить производительность.