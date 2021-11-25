ЕС изменит правила пересечения границы
Европейский союз намерен изменить правила пересечения границ. Это связывают со сложной ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью La Razon, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
По ее словам, ситуация с COVID-19 в Европе изменилась из-за ослабления карантинных ограничений и замедления вакцинации.
"Зима будет очень тяжелой. В декабре и январе будет большая нагрузка на больницы", - отметила Кириакидес.
Она пояснила, что всем странам, в которых вакцинировано не более 80% населения, придется "принять сложные меры".
"Через несколько дней правила пересечения границ Евросоюза изменятся. Обострение пандемии требует обновления информации, передаваемой между штатами. В декабре и январе нагрузка на систему здравоохранения возрастет. Как я уже отмечала, надо готовиться к суровой зиме", - резюмировала Кириакидес.