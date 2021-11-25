Как восстановить удаленные фото и видео на смартфоне

Застраховаться от случайного удаления фото и видеофайлов с телефона невозможно. Сайт рассказывает о способах восстановления важных файлов, которые помогут не только сэкономить время и деньги, но и не утратить нервные клетки, сообщает Prostobank.ua.

Как восстановить фотографии и видео на Android телефонах

Чтобы вернуть удаленный файл (фото или видео) необходимо проверить, имеется ли он в корзине:

Войдите в приложение «Google Фото» на своем Android устройстве Нажмите «Библиотека» в нижней части экрана Перейдите в «Корзину» Выберете и после нажатия удерживайте файл, который необходимо восстановить Нажмите кнопку «Восстановить» в нижней части экрана вашего устройства.

Удаленный файл с фото или видео содержимым появится там, где он находился до удаления (библиотека «Google Фото», приложение «Галерея» на устройстве или альбом с фото или видео).

В том случае, если объект отсутствует в «Корзине», его восстановить не удастся. Возможные причины:

файл был удален 60 или более дней назад

после перемещения файла в «Корзину», она была преднамеренно очищена.

объект из корзины был «удален без возможности восстановления».

файл был удален из приложения «Галерея» без дальнейшей возможности его восстановления, при этом резервная копия не была сохранена.

Как восстановить фото с SD карты

В случае, если фото хранились на карте памяти MicroSD вашего устройства, и карта не была отформатирована как внутренний накопитель, можно подключиться к компьютеру через кабель и использовать спецпрограммы для восстановления данных, такие как PhotoRec, Transcend RecoverX или DMDE.

Как восстановить фото из внутренней памяти Android телефона

В случае, если на устройстве не было сброса до заводских настроек, фото и другие файлы можно попробовать восстановить при помощи приложений, таких как DiskDigger Photo Recovery.

Если речь идет о карте памяти, которая была предварительно отформатирована в качестве внутренней памяти, после сброса устройства до заводских настроек успех маловероятен.

Как восстановить фотографии и видео на iPhone

Сотрудники компании Apple также предусмотрели возможность случайного удаления пользователями объектов со своих айфонов и айпадов и создали встроенную программу, которая всего в несколько кликов способна восстановить недавно удаленные фото и видео.

Для возврата удаленных файлов в Айфоне необходимо:

Открыть список всех альбомов на устройстве Прокрутить страницу с альбомами в самый низ Найти альбом с названием «Недавно удаленные» и выбрать интересующие вас файлы Воспользоваться опцией восстановления нужных вам объектов через нажатие «Восстановить».

Как восстановить удаленные фотографии в iCloud

Восстановить фото и видео на айфоне, в случае, если имеется резервная копия в iCloud, не составит труда:

Обновите систему вашего iPhone до последней версии iOS: «Настройки» / «Основные» / «Обновление ПО» / «Установить». Выполните сброс всех настроек: «Настройки» / «Основные» / «Сброс» / «Сбросить все настройки». Осуществите восстановление резервной копии из iCloud: «Настройка устройства» / «Восстановить из резервной копии». Войдите в iCloud под своим Apple ID и укажите необходимую резервную копию для восстановления.

Как восстановить удаленные фото в iTunes

Удаленные файлы из вашей медиатеки iPhone, можно восстановить из резервной копии в iTunes.

Последовательность действий практически такая, как и в случае с восстановлением в iCloud:

Проверьте наличие резервной копии Подключите ваш айфон к компьютеру (кабель или беспроводное подключение) Запустите iTunes на компьютере После обнаружения вашего iPhone программой iTunes, в панели задач смартфона нажать на иконку iTunes В разделе «Резервные копии» выбрать «Этот компьютер» В правом меню выбрать «Восстановить из копии». В перечне резервных копий выбрать подходящую вам.

Как восстановить фото без резервной копии

В том случае, если фото или видео полностью удалены с iPhone и ранее не были созданы резервные копии - все равно имеется возможность восстановить файлы. Полной гарантии на восстановление сторонние программы дать не могут, но, если файлы были удалены совсем недавно, то попробовать восстановить их можно.

Перечисленные ниже программы требуют подключения iPhone к компьютеру через кабель.