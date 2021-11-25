Китай запустил ракету с новым спутником на борту

Шиянь-11 будет использоваться для обследования земельных и природных ресурсов, городского планирования, а также предотвращения и смягчения стихийных бедствий, сообщает Корреспондент.

Китай осуществил успешный запуск ракеты-носителя Куайчжоу-1А (Быстрый челн-1А) с новым спутником Шиянь-11. Об этом в четверг, 25 ноября, пишет Синьхуа.

Указано, что ракета стартовала в 7:41 по пекинскому времени (1:41 по Киеву – ред.) с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Спутник уже выведен на заданную орбиту.

"Шиянь-11 в основном будет использоваться для повсеместного обследования земельных и природных ресурсов страны, городского планирования, оценки урожайности сельхозкультур, а также предотвращения и смягчения стихийных бедствий" , – говорится в сообщении.

Также указано, что Куайчжоу-1А – это недорогая и небольшая твердотопливная ракета-носитель, отличающаяся коротким циклом предстартовой подготовки. Она предназначена для запуска низкоорбитальных спутников массой менее 300 килограммов.

Для ракеты-носителя Куайчжоу-1А этот полет стал 13 по счету.

Ранее на этой неделе Китай вывел на орбиту новый спутник для наблюдения Земли. Аппарат Гаофэнь-3 02 вместе с орбитальным спутником Гаофэнь-3 образует сеть для формирования спутниковой группировки радаров "земля-море".