Названы ошибки, которые могут разрушить семью и отношения

Бывает, что счастливые молодожены со временем превращаются в людей, которые ненавидят друг друга, а подводные камни семейных отношений приводят к разводу, сообщает УНИАН.

Семейные отношения – это ежедневный труд двух людей, которые одинаково несут ответственность за то, как долго продлится их брак, но есть вещи, которые могут повлиять на отношения и разрушить их.

В частности, это неумение разговаривать и договариваться. Проблемы можно решить, если доверительно говорить об этом. Замалчивать проблему, пытаться решить ее самостоятельно часто приводит к еще большему обострению ситуации, лжи и прочего негатива.

Эгоизм и неуважение к партнеру. До брака каждый живет своими интересами, после брака на одной территории должны ужиться два человека, иногда очень разные, с абсолютно противоположными интересами и вкусами, с индивидуальными особенностями, темпераментом, распорядком дня. Например, один любит громко слушать музыку, другой не выносит шума. Не стоит злиться и подстраивать другого человека под себя. Нужно уметь договариваться и находить компромиссы.

Борьба за корону. Часто супруги пытаются закрепиться на семейном пьедестале, пытаясь показать, кто в семье главный. Это серьезный повод для постоянных ссор, обид и агрессии. Семья – это не бойцовский ринг, где каждый должен показать силу, и не дикие джунгли, где нужно постоянно защищать место под солнцем. Семья – это место, куда хочется вернуться и зарядиться положительной энергией, где партнерство на равных-лучшая стратегия построения семьи.

Постоянные претензии и критика. Поддержка и вера в человека дают ему крылья и силы жить, творить, идти вперед, развиваться. А постоянные замечания, критика, оскорбления снижают самооценку, заставляют страдать, вызывают комплексы. Постоянные выяснения отношений, ссоры, претензии друг к другу – прямой путь к разрушению любых крепких отношений.

Ревность и ограничение свободы. Ревность в маленьких дозах укрепляет отношения, придает им легкий шарм. Но серьезная ревность просто недопустима, она становится зависимостью и болезнью, от которой страдают двое. Постоянные подозрения, сцены ревности, проверки соцсетей и телефона выматывают эмоционально. Очень важно, чтобы отношения строились на доверии и уважении друг к другу. Ревность и подозрения способны очень быстро разрушить любовь.