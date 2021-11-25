Ежегодная COVID-вакцинация: мнение ВОЗ

Глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт прокомментировал возможность ежегодной вакцинации от коронавируса. По его мнению, пока рано это утверждать, но такой возможности исключать нельзя.﻿ Об этом он рассказал в интервью, пишет Владислав Красинский, РБК-Украина.

"Будет видно. Потому что мы имеем дело с новой болезнью и новыми вакцинами" , - отметил Хабихт.

Он подчеркнул, что на сегодня для таких препаратов как, в частности Sinovac и Sinopharm, необходимо добавить третью дозу в первичный курс вакцинации, особенно для тех, у кого низкий иммунитет или у кого более высокий риск заболевания COVID.

По его словам, сейчас ведется много дискуссий и исследований по поводу снижения уровня иммунитета.

"Для некоторых групп населения, например, медицинских работников, которые находятся на переднем крае борьбы, тех, кто имеет более высокий риск заражения COVID, необходимо сделать дополнительную вакцинацию" , - пояснил он.

Глава Бюро ВОЗ в Украине, отметил, что каждая страна в настоящее время проводит оценку ситуации, и ВОЗ предлагает обновленное руководство относительно дальнейших вакцинаций.