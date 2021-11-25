Вельвет и замша: стилист показала самые трендовые юбки на зиму

Актуальные юбки для холодного сезона 2021-2022 должны быть не только красивыми, а еще и комфортными и теплыми, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Традиционно, в осенне-зимний период, мы выбираем юбки компактного кроя, для удобства стилизации их с верхней одеждой. Поэтому в ходу будут 2-3 силуэта - прямой и трапециевидный, рассказала в своем Instagram стилист Соня Горчакова.

Фактуры / текстуры / ткани:

Костюмные ткани

Твид

Джинса

Вельвет

Кожа / экокожа и замша

Трикотаж

Юбки из кожи / экокожа смело можно считать базой, так же как и плиссе.

Трикотажные юбки стали прямыми и трапециевидными. В идеале брать костюмом - свитер + юбка, кардиган + юбка.

Какую юбку выбрать на зиму 2021-2022

Кожаные юбки

Трикотажные юбки

Юбки в складку

Джинсовые юбки

Прямые юбки

Мини-юбки

Юбка-трапеция

Юбка-плиссе