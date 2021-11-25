Вельвет и замша: стилист показала самые трендовые юбки на зиму

Актуальные юбки для холодного сезона 2021-2022 должны быть не только красивыми, а еще и комфортными и теплыми, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Традиционно, в осенне-зимний период, мы выбираем юбки компактного кроя, для удобства стилизации их с верхней одеждой. Поэтому в ходу будут 2-3 силуэта - прямой и трапециевидный, рассказала в своем Instagram стилист Соня Горчакова.

Фактуры / текстуры / ткани:

  • Костюмные ткани
  • Твид
  • Джинса
  • Вельвет
  • Кожа / экокожа и замша
  • Трикотаж
  • Юбки из кожи / экокожа смело можно считать базой, так же как и плиссе.

Трикотажные юбки стали прямыми и трапециевидными. В идеале брать костюмом - свитер + юбка, кардиган + юбка.

Какую юбку выбрать на зиму 2021-2022

  • Кожаные юбки

Вельвет и замша: стилист показала самые трендовые юбки на зиму
  • Трикотажные юбки

Вельвет и замша: стилист показала самые трендовые юбки на зиму

  • Юбки в складку

Вельвет и замша: стилист показала самые трендовые юбки на зиму
  • Джинсовые юбки

Вельвет и замша: стилист показала самые трендовые юбки на зиму

  • Прямые юбки

Вельвет и замша: стилист показала самые трендовые юбки на зиму

  • Мини-юбки

Вельвет и замша: стилист показала самые трендовые юбки на зиму

  • Юбка-трапеция

Вельвет и замша: стилист показала самые трендовые юбки на зиму

  • Юбка-плиссе
Вельвет и замша: стилист показала самые трендовые юбки на зиму
Какую юбку купить на зиму (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

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