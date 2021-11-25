Талибы заявили о строительстве предприятия по переработке каннабиса

Радикальное движение "Талибан" объявило о намерении создать в стране предприятие по переработке каннабиса, сообщает Корреспондент.

Об этом накануне написал начальник пресс-центра МВД талибов Саид Хости в Twitter.

В сообщении указано, что предприятие будет создано с помощью компании Cpharm. При этом ведомство не сообщает подробностей об этой фирме.

По данным Хости, с представителями этой компании встречался заместитель министра внутренних дел по борьбе с наркотиками. Объем предполагаемых инвестиций составляет 430 млн долларов.

"Все этапы контракта с указанной компанией завершены, и этот проект официально стартует в ближайшие дни" , – заверил Хости и добавил, что продукция этого предприятия также будет использоваться для производства лекарств и кремов.

На сообщение талибов уже отреагировала австралийская фармацевтическая компания Cpharm.

"Мы предоставляем консультационные услуги фармацевтическим предприятиям в Австралии. Наша компания никак не связана ни с каннабисом, ни с "Талибаном". Мы понятия не имеем, откуда взялся пресс-релиз талибов, и хотим заверить всех, что его нельзя связывать с Cpharm Pty Ltd Australia" , – говорится в заявлении компании.

Ранее в ООН заявили, что Афганистан увеличил производство опиума в этом году на 8% – до 6,8 тысяч тонн. В настоящее время эта страна снабжает опиатами 80% всех потребителей в мире.