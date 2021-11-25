Таможня пресекла ввоз классических автомобилей в Украину

Ввоз в Украину автомобилей которые имеют историческую ценность, фактически запрещен. Энтузиасты и коллекционеры ищут лазейки в законах и пытаются купить и растаможить экзотические авто, сообщает 24 Канал.

Сотрудниками Координационно-мониторинговой таможни проведена проверка законности таможенных оформлений транспортных средств иностранного производства, изготовленных в 70 – 80 годах ХХ века.

Согласно конструктивным и техническим характеристикам, указанные транспортные средства не соответствуют экологическим требованиям, как того требует действующее украинское законодательство при импорте в Украину подержанных автомобилей.

При анализе импортных операций установлены высокие риски недостоверного декларирования транспортных средств, в частности, несоответствия экологическим нормам “Евро-2”.

Проведенной проверкой установлено, что во время таможенного оформления транспортных средств, в частности марок Datsun, Nissan, Mazda и Тoyota, декларантами подавались справки и сертификаты о соответствии экологическим нормам.

На соответствующие запросы таможни о подлинности документов органы сертификации сообщили, что на указанные автомобили сертификаты соответствия не выдавались, и они, вероятно, являются поддельными.

Использование поддельных официальных документов привело к незаконному выпуску автомобилей в свободное обращение, что может создавать “угрозу экологической безопасности”.

По выявленным фактам подделки документов в Главные управления Национальной полиции Украины в регионах таможней направлены соответствующие сообщения о противоправных деяниях по признакам преступлений, предусмотренных ст. 358 Уголовного кодекса Украины.