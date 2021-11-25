В реестре недвижимости будет указываться цена на землю

Кабинет министров Украины утвердил Постановление об улучшении качества административных услуг, в том числе онлайн, и совершенствовании процедуры регистрации прав на недвижимое имущество, сообщает AgroPortal.

Об этом рассказали в Министерстве юстиции Украины.

«На сегодняшний день одним из основных векторов политики государства остается диджитализация административных услуг и вопросы защищенности информации, обрабатываемой в Единых и Государственных реестрах. Учитывая это, как государство, так и потребители административных услуг заинтересованы в надлежащей верификации лиц, обращающихся для проведения регистрационных действий. Следовательно, и возникла необходимость внесения изменений в Порядок ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество с целью обеспечения эффективности механизмов проверки субъектов вещного права при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество», — сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Сергей Орлов.

Так, утвержденным постановлением Правительства вводится информационное взаимодействие с едиными и государственными реестрами, создание и обеспечение функционирования которых входит в компетенцию Минюста, и автоматическая проверка и внесение в ГРВП сведений об идентифицированном субъекте вещного права, обременении на основании сведений, полученных из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков и Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Среди других основных изменений, внесенных в Порядок ведения ГРВП и Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений:

- отражение в ГРВП цены недвижимого имущества, установленной в договоре (в случае приобретения права собственности на недвижимое имущество по возмездному договору). Если по договору приобретается право собственности на несколько земельных участков и/или объектов строительства — сведения о цене каждого из таких объектов вносятся в ГРВП согласно определенной в таком договоре цены каждого из объектов;

- неприменение нормы об обязательном наличии сведений о технической инвентаризации законченного строительством объекта во время проведения государственной регистрации права собственности на жилье по заявлениям, поданным в электронной форме, в случае если такая государственная регистрация проведена до 1 января 2013 года в соответствии с законодательством, что действовало на момент его возникновения;

- присвоение адреса законченным строительством объектам, являющимся составной частью дома, здания, сооружения.