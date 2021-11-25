Россия запустила ракету Союз с военным спутником

В России с космодрома Плесецк в Архангельской области совершен успешный запуск ракеты-носителя Союз-2.1Б с космическим аппаратом в интересах Минобороны РФ, сообщает Интерфакс.

Уточняется, что запуск состоялся в 4:09 по московскому времени (3:09 по Киеву) с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома Минобороны РФ "Плесецк". Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

Вывод космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов, отметили в Минобороны РФ.

Специализированный сайт Spaceflightnow сообщал, что ракета-носитель должна вывести на орбиту аппарат Единой космической системы "Тундра", предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.