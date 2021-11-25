Повышение прожиточного минимума: размер соцвыплат изменится с 1 декабря

В Украине 1 декабря в третий раз за год вырастет размер прожиточного минимума, от которого зависят многие социальные выплаты, в том числе пенсии и помощь на детей. Кроме того, ожидается второй этап повышения минимальной зарплаты, сообщает Слово и дело.

Для каких категорий украинцев и как изменится размер выплат от государства?

Прожиточный минимум

На данный момент прожиточный минимум в Украине на одного человека составляет 2 294 грн, с 1 декабря он вырастет до 2 393 грн.

Прожиточный минимум для разных групп населения с 1 декабря:

для детей в возрасте до 6 лет – 2,1 тыс. грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 618 грн;

для трудоспособных лиц – 2 481 грн;

для граждан, утративших трудоспособность – 1 934 грн.

Без изменений остается прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи и работников государственных органов – 2 102 грн, прокурора окружной прокуратуры – 1,6 тыс. грн.

Минимальная зарплата

На этот год в госбюджете было запланировано два повышения минимальной зарплаты. С 1 января она составила 6 тыс. грн, с 1 декабря вырастет до 6,5 тыс. грн.

В почасовом размере минимальная зарплата вырастет с 36,11 грн до 39,12 грн.

Кстати, на 2022 год в проекте госбюджета заложили только одно повышение минимальной зарплаты – до 6,7 тыс. грн в октябре.

Выплаты на ребенка

В декабре вырастет размер помощи в связи с беременностью и родами: она предоставляется в размере не меньше 25% прожиточного минимума для трудоспособных лиц и составит 620,25 грн.

Помощь при рождении ребенка остается прежней – 41 280 грн: единоразовая выплата – 10 320 грн, ежемесячная – 860 грн. Денежный эквивалент "пакета малыша" с декабря составит 6,3 тыс. грн.

Помощь одиноким матерям составит:

на детей в возрасте до 6 лет – 2,1 тыс. грн;

на детей от 6 до 18 лет – 2 618 грн;

на детей от 18 до 23 лет – 2 481 грн.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство составит:

на детей в возрасте до 6 лет – 5 250 грн (7 350 грн для детей с инвалидностью);

на детей от 6 до 18 лет – 6 545 грн (9 163 грн для детей с инвалидностью).

Кроме того, до 1 934 грн вырастет помощь лицу, которое ухаживает за больным ребенком.

Алименты

Гарантированный минимальный размер алиментов с 1 декабря:

для детей в возрасте до 6 лет – 1 050 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 1 309 грн.

Минимальный рекомендованный размер алиментов на ребенка до 6 лет составит 2,1 тыс. грн, в возрасте от 6 до 18 лет – 2 618 грн.

Максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет составит 21 тыс. грн. Отметим, что родители могут договориться о выплате большей суммы алиментов – это нужно прописать в договоре.

Помощь малообеспеченным семьям

Социальная помощь назначается семьям, которые постоянно проживают на территории Украины и имеют среднемесячный совокупный доход ниже прожиточного минимума для семьи.

С декабря прожиточный минимум для назначения помощи будет таким:

для трудоспособных лиц – 868,35 грн;

для лиц, которые утратили трудоспособность – 1 934 грн;

для детей до 6 лет – 2 730 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 3 403,4 грн;

для детей от 18 до 23 лет – 3 225,3 грн.

Максимальная сумма пособия по безработице с 1 декабря составит 9 924 грн.

Помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью

С декабря государственная социальная помощь составит:

лицам с инвалидностью с детства І группы подгрупп А и Б – 5 280,8 грн и 3 898,8 грн;

лицам с инвалидностью с детства ІІ группы – 1 934 грн (с надбавкой на уход – 2 997,7 грн);

лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы – 1 934 грн (с надбавкой на уход – 2 610,9 грн);

на детей с инвалидностью до 18 лет – 1 934 грн;

на детей с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 6 лет с надбавкой по уходу – 4 503,8 грн;

на детей с инвалидностью в возрасте до 6 лет с надбавкой по уходу – 2 403,8 грн;

на детей с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет с надбавкой по уходу – 5 280,8 грн;

на детей с инвалидностью в возрасте от 6 до 18 лет с надбавкой по уходу – 2 662,8 грн;

на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой – 2 030,7 грн.

Пенсии

С 1 декабря также будет проведен автоматический пересчет пенсий. Так, минимальная пенсия составит 1 934 грн (на 80 грн больше) – ее начисляют по возрасту при наличии 30 лет страхового стажа у женщин и 35 лет у мужчин.

Максимальный размер пенсии составит 19 340 грн – рост на 800 грн.

Также вырастет размер минимальной пенсии для неработающих граждан старше 65 лет при наличии полного страхового стажа – до 2,6 тыс. грн.

Размер пенсии в связи с потерей кормильца составит:

на одного иждивенца – 1 934 грн;

на двух – 2 320,8 грн;

на трех и больше – 2 901 грн.

Минимальная пенсия для участников боевых действий и пострадавших участников Революции достоинства составит 4 061,4 грн.

Увеличится также пенсия и для людей с инвалидностью вследствие войны:

для І группы – до 12 571 грн;

для ІІ группы – до 10 153,5 грн;

для ІІІ группы – до 9 962,4 грн.

Повышение, в соответствии с законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их соцзащиты" составит 967 грн, 773,6 грн и 580,2 грн для первой, второй и третьей группы соответственно.

Социальная помощь по уходу за лицами с инвалидностью вследствие войны составит 1 934 грн и 967 грн для первой группы подгрупп А и Б. Для второй и третьей групп – 483,5 грн и 290,1 грн соответственно.