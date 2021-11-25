Ермак отреагировал на расследование о громком праздновании юбилея

Ермак отреагировал на расследование о громком праздновании юбилея
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Ермак отрицает четырехдневное празднование своего 50-летия в государственной резиденции в Карпатах, сообщает Деловая столица.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя расследование "Украинской правды".

"Как я уже говорил, не люблю свой день рождения, и громко праздновал этот день только однажды в жизни. Это было мое 35-летие. Юбилей в этом году я никак особо не отмечал, только в понедельник [22 ноября] заехал к родителям. Выгреб от мамы, что редко у них бываю и что выгляжу уставшим. Во вторник [23 ноября] выделил один час, чтобы принять поздравления от коллег в Офисе президента. Удивительно, что журналисты не поинтересовались реальной ситуацией и вообще не пообщались со мной", — подчеркнул Ермак.

Он утверждает, что четырехдневного празднования не было, гостей на вертолетах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям не привозили.

Он не уточнил, где провел свой день рождения 21 ноября.

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