Один показатель: сколько еще Киев будет в "красной" зоне

Киев живет в красной зоне уже 22 дня. Всех волнует, когда же город выйдет из красной зоны и возможно ли послабление карантина, сообщает Сегодня.

Улучшения наблюдаются практически по всем показателям, заверили в Госпродпотребслужбе.

"Единственный высокий показатель – это смертность. А вот что касается коечного фонда, нагрузки на медицинскую систему, занятости реанимационных коек, то мы наблюдаем явное улучшение ситуации" , – рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Проверки даже ночью

Впрочем, проверки по городу продолжаются. Мобильные бригады, в состав которых входят представители РГА, Госпродпотребслужбы и Национальной полиции, продолжают свою работу.

"На данный момент 40 мобильных бригад работают днем и еще 10 проводят проверки ночью. Контроль за выполнением противоэпидемиологических мероприятий мы не уменьшаем" , – добавляет Олег Рубан.

Кого штрафуют?

Особая зона контроля – это ТРЦ. Проверки там проводятся регулярно. По словам Олега Рубана, граждане без вакцинации пытаются попасть в торгово-развлекательные центры.

"Ежедневно порядка 60 штрафов составляется именно на ТРЦ, которые допускают пропуск таких граждан. Контроль будет продолжаться. Больше того, согласно постановлению Кабмина, будут усилены требования к работе ТРЦ и в желтой зоне карантина. Они должны будут также работать с контрольными сертификатами о вакцинации, как и в красной зоне. Послаблений для них пока не будет" , – добавляет Олег Рубан.

По словам собеседника, решение о послаблении карантина принимается на уровне Кабинета министров и государственной комиссии. Поэтому делать прогнозы на сегодняшний день очень рано.