Маленькая прихожая: 5 стильных приемов для создания гостеприимной атмосферы

Стеклянная перегородка, встроенный шкаф и деревянные рейки с крючками для одежды сделают любую прихожую более стильной, удобной и гостеприимной. Однако для маленьких прихожих эти приемы могут стать необходимостью, сообщает Профиль.

Даже крохотное пространство при входе в квартиру способно удивить тех, кто приходит в гости. Достаточно применить несколько лайфхаков, которые визуально расширят прихожую и сделают ее более современной.

Стеклянная перегородка

В крохотной прихожей иногда нет смысла возводить стену, однако очертить ее границы можно с помощью перегородки. Стеклянная перегородка не только красиво отделит входное пространство от гостиной. Она также делает прихожую светлее и визуально больше.

Шкаф вровень со стеной

Встроенный шкаф позволяет задействовать даже самое маленькое пространство. Можно сделать так, чтобы система хранения практически слилась со стеной – прихожая будет выглядеть минималистично и современно.

Входная дверь в цвет стен

В небольшой прихожей входная дверь способна создавать визуальный шум и перетягивать внимание на себя. Если ее выкрасить в цвет стен, этого можно избежать. В такой же оттенок предлагается выкрасить дверные откосы, порожек и домофон. Это визуально расширит пространство.

Акцент из деревянных реек с крючками

Деревянные рейки являются хорошим декором прихожей. А если разместить на них несколько крючков, то они могут заменить шкаф для верхней одежды. Этот уютный и функциональный прием значительно освободит место на входе в квартиру.

Зеркало на входной двери

Стильный и удобный лайфхак для маленьких прихожих, где каждый квадратный метр на счету. Если хочется повесить зеркало в полный рост, а свободной стены нет, прикрепить его лучше прямо на входную дверь. Это также визуально увеличит пространство и сделает его более светлым.