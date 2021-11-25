Настя Каменских выступила в трендовом образе

Украинская певица Настя Каменских презентовала новую песню "Обидно" на концерте "Вечер премьер". Для выступления она выбрала кожаный костюм насыщенного синего цвета и дополнила образ ярким макияжем, сообщает 24 Канал.

Артистка поделилась фотографиями из-за кулис на личной странице в инстаграме. Она в который раз вдохновила поклонниц на яркий look. Каменских предстала перед камерой в темно-синем кожаном костюме, который состоял из мини-юбки и накидки с длинными рукавами. Также надела желтую кофту с глубоким декольте. Среди аксессуаров яркий look довершили цепочки на шее, серьги и пояс с крупными буквами NK.

Настя Каменских в синем костюме / Фото из инстаграма NK



