Украинцам, переболевшим COVID-19, объяснили, где получить психологическую помощь

Национальная служба здоровья Украины разъяснила, где граждане, переболевшие COVID-19, могут получить безвозмездную психологическую помощь, сообщает УНИАН.

Отмечается, что каждый седьмой человек, переболевший COVID-19, со временем испытывает проблемы с психическим здоровьем.

"Обратите внимание, что к психиатру, психологу или психотерапевту вы можете обратиться самостоятельно, без направления семейного врача" , - подчеркнули в НСЗУ.

Кроме того, бесплатную психологическую консультацию можно получить по следующим номерам:

Киевский городской психоневрологический диспансер №5 – (044) 456 17 02 и (044) 456 17 25;

Центр психического здоровья и травмотерапии "Интеграция" – (067) 594 94 46, (095) 913 69 41;

Lifeline Ukraine, национальная линия по вопросам профилактики самоубийств и поддержки психического здоровья - 7333;

Национальная детская горячая линия – 0 800 500 225 или 116 111 (с мобильного).

Также консультацию можно получить в справочной службе "Здоровье" по телефону 158.