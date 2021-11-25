Мужчинам в Украине могут разрешить брать "детские" отпуска

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №6343 относительно дополнительного отпуска работникам, имеющим детей. Об этом, со ссылкой на карточку соответствующего документа на сайте ВРУ, сообщает Depo.ua.

Инициатором проекта закона выступила группа народных депутатов совместно с заместителем главы парламента Еленой Кондратюк.

Целью проекта закона является выравнивание в правах работников женского и мужского пола, имеющих детей, а также родителей, не являющихся супругами, в их возможностях получения дополнительного отпуска для уделения большего внимания своим детям.

Что предлагает законопроект﻿

Законодательной инициативой предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде Украины – дополнить главу V "Время отдыха" статьей 761, устанавливающей, что дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней ежегодно предоставляется:

работнику, имеющему двух или больше детей в возрасте до 15 лет;

ребенка с инвалидностью;

работникам, усыновившим ребенка;

матери (отцу) лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы;

одинокой матери;

отцу ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, воспитывающему их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении);

работнику, взявшему под опеку ребенка или лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Уточняется, что при наличии нескольких оснований для предоставления такого отпуска его общая продолжительность не может превышать 17 календарных дней.

Предполагается, что указанный отпуск может быть:

поделен по договоренности между родителями (опекунами, усыновителями) по их усмотрению;

использован одновременно или в разные сроки.

Поскольку глава V "Время отдыха" дополняется статьей о дополнительном отпуске всех работников (а не только женщин), статья 1821 главы XII "Труд женщин" из Кодекса изымается.

Аналогичные изменения должны быть внесены в часть 1 статьи 19 Закона Украины "Об отпусках".

По мнению инициаторов законопроекта, его принятие:

будет способствовать реализации родителями своих обязанностей по воспитанию детей, заботе об их здоровье, физическом, духовном и нравственном развитии, обучении;

обеспечит равенство прав матери и отца.

Напомним, 15 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3695, которым уравниваются права женщин и мужчин на декретный отпуск при рождении ребенка.

Известно, что этот документ является первым из пакета "Партнерства Биарриц", инициированного супругой президента Еленой Зеленской. Им предполагается, что мужчины, как и женщины, смогут брать оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней без учета праздничных и выходных дней.

Справка: Ранее мужчина мог оформить такой декрет только после предоставления справки с места работы или учебы матери о том, что она вышла на работу до окончания срока ее декрета.

Теперь оформить такой отпуск мужчина может так же, как и женщина – написать соответствующие заявления и согласовать все нюансы с работодателем.