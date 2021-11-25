Кулеба рассказал, о чем будет говорить на встрече НАТО в Риге

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что главная тема, которую он будет поднимать на встрече глав МИД стран НАТО в Риге – продолжающееся наращивание Россией сил на границе.﻿ Об этом, ссылаясь на его брифинг 25 ноября, сообщает Европейская правда.

"Ключевой темой моего визита станет очередное обострение в связи с наращиванием Россией своих сил на границе с Украиной, опасность возможного вторжения России в Украину и шаги, которые мы вместе с евроатлантическими партнерами делаем, чтобы не допустить такого сценария" , – рассказал Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что расскажет о прогрессе Украины в реформах, необходимых для движения к членству в НАТО.

Дмитрий Кулеба добавил, что приглашение Украины на министерскую встречу в Риге – "очень хороший знак" , поскольку это сигнал поддержки на фоне агрессивных действий России, возможность обсудить ситуацию с безопасностью, а также согласовать ожидания перед Мадридским саммитом НАТО 2022 года.

Встреча министров иностранных дел стран НАТО пройдет 30 ноября – 1 декабря в Риге в формате "30+2" – с участием Украины и Грузии.