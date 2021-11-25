Неограниченный рост тарифов, штрафы и прочее: подробности меморандума с МВФ

Правительство Украины не будет ограничивать рост тарифов для населения. Кроме того, будет создан новый наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины". Также будут разработаны инструменты взыскания долгов населения за счёт увеличения штрафов и упрощения правоприменения, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в тексте обновленного меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ по программе stand-by.

Что будет тарифами

Власти пообещали установить тарифы на газ выше уровня возмещения затрат, одновременно защищая уязвимые домохозяйства.

"Мы обязуемся не вводить ограничение цен на газ, который поставляется домохозяйствам, также гарантировать, что оптовые цены будут определяться на прозрачном и эффективном рынке. Мы также обеспечим, чтобы все тарифы на отопление, которые определяются местными органами власти, были пересмотрены и официально утверждены для полного отображения всех расходов, как связанных, так и не связанных с ценой на газ (включая капитальные расходы) до конца октября 2021 года. Любое отклонение от уровня возмещения расходов, связанное с ростом цен на газ, будет покрываться прозрачной субсидией из государственного или местного бюджета" , - говорится в документе.

Любые "отклонения от уровня возмещения затрат", вызванные скачком цен на газ, должны покрываться субсидиями из государственного или местных бюджетов.

Субсидии

Согласно тексту документа, ассигнование в бюджете 2022 года на программы субсидий по оплате услуг ЖКХ достаточны для того же количества участников программ субсидий как и в текущем году при условии неизменности тарифов.

"Однако после просмотра тарифов весной мы обеспечим, чтобы в пересмотренном бюджете были определены необходимые ресурсы для своевременного и полного обеспечения указанной программы" , - говорится в документе.

Наблюдательный совет "Нафтогаза"

Согласно подписанному документу, новый набсовет "Нафтогаза" должен заработать до конца января 2022 года. Власти обеспечат проведение до апреля 2022 года независимого аудита.

"Мы еще больше упростим процедуру смены поставщика для бытовых потребителей, в том числе гарантируя, что этому не помешает наличие разногласий между бытовым потребителем и предыдущим поставщиком или каких-либо требований о погашении задолженностей. Кроме того, мы гарантируем, что у бытовых потребителей будет право предоставлять согласие на доступ к историческим данным о потреблении, а операторы распределительных сетей должны будут предоставлять доступ к своим историческим данным о потреблении любому поставщику, которого выберет бытовой потребитель. Предоставление этих данным должно быть бесплатным. Чтобы облегчить это, мы позаботимся о том, чтобы все подзаконные акты, необходимые для завершения запуска совместного дата хаба для бытовых потребителей, будут утверждены до декабря 2021 года. Хаб данных станет доступным для всех участников рынка до конца марта 2022 года (структурный маяк)" , — говорится в документе.

Разделение операторов газораспределительных сетей

Украина пообещала создать рабочую группу, в которую войдут представители НКРЭКУ, Минэнерго и Антимонопольного комитета, с целью разработки до конца марта 2022 года совместного плана действий для "обеспечения разработки и соблюдение рыночных и антимонопольных правил, включая эффективное разделение операторов газораспределительных сетей и поставщиков во всех регионах, чтобы у них не мог быть один и тот же бенефициарный собственник".

"Регулятор будет нести ответственность за верификацию эффективности анбандлинга" , — указано в меморандуме.

Кроме того, власти должны обеспечить усиление конкуренции на оптовом рынке газа. Цены должны определяться "на прозрачном и эффективном рынке". С мая 2022 года Укргаздобыча будут продавать ежегодно не менее 40−50% добываемого компанией газа "на прозрачной и конкурентной основе на местных биржах с равным доступом для всех участников рынка". К 2024 году эта доля увеличится до 100%.