Прогноз МВФ: как изменится курс гривны к доллару до 2026 года

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

2021 год - 27,32 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,52 грн/доллар)

2022 год - 27,43 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,41 грн/доллар)

2023 год - 27,91 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,66 грн/доллар)

2024 год - 28,00 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,80 грн/доллар)

2025 год - 28,00 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,80 грн/доллар).

2026 год - 28,00 грн/доллар (предыдущий прогноз - 27,80 грн/доллар).

Кроме того, МВФ ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году с 3,5% до 3,2%. В 2022 году рост составит 3,6%, в 2023 году - 3,4%, в 2024 году - 3,8%, в 2025 году - 4,0%, в 2026 году - 4,0%.

Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 гривен за доллар.