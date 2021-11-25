Голые собаки: необычные и редкие породы без шерсти

Аргентинская, эквадорская, боливийская собаки, американский терьер и даже разновидность чихуахуа – эти довольно редкие породы объединяет один необычный признак – у них нет шерсти, сообщает Профиль.

Голые собаки выглядят иначе, но по характеру мало отличаются от своих сородичей: они привязаны к человеку, хорошо охраняют дом и любят игры.

Голый чихуахуа

Эти собаки во всем похожи на обычных чихуахуа, но имеют редкий генетический дефект, из-за которого лишены шерсти. Как правило, они очень привязаны к хозяину и хорошо защищают свою территорию. У голого чихуахуа есть склонность к проблемам с кожей и простудам, поэтому уход и наблюдение за здоровьем очень важны.

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Американский голый терьер

Порода выведена в начале 1970-х годов в США. Имеет прекрасно развитую мускулатуру, длинную шею и достаточно крепкий плечевой пояс. Американские голые терьеры довольно умны, активны и игривы. Из них получаются хорошие собаки для семьи.

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Эквадорская голая собака

Очень редкая порода даже в Эквадоре. У этих собак немного шерсти есть только на макушке. Они энергичны, имеют сильный охотничий инстинкт. Также эквадорская голая собака любит свернуться калачиком рядом со своим хозяином.

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Боливийская голая собака

Тоже очень редкая порода, выведенная в Боливии. Представители очень похожи на ксолоитцкуинтлей и, вероятно, имеют общих предков. Эти собаки преданы хозяевам и будут храбро защищать их ото всех, кто кажется им подозрительным. Поэтому обучение и социализация обязательна для этой породы, чтобы питомцы могли адекватно реагировать на окружающих. Как и у других голых пород, у некоторых из представителей есть небольшие пучки шерсти на голове.

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Аргентинская собака пила

Бесшерстная порода, которая отличается необычно мягкой кожей. В основном, встречается в Аргентине. Собаки ласковы, игривы и легко приспосабливаются к новым условиям. У некоторых есть маленькие пучки шерсти на хвосте и макушке головы.

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