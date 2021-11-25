Голые собаки: необычные и редкие породы без шерсти

Аргентинская, эквадорская, боливийская собаки, американский терьер и даже разновидность чихуахуа – эти довольно редкие породы объединяет один необычный признак – у них нет шерсти, сообщает Профиль.

Голые собаки выглядят иначе, но по характеру мало отличаются от своих сородичей: они привязаны к человеку, хорошо охраняют дом и любят игры.

Голый чихуахуа

Эти собаки во всем похожи на обычных чихуахуа, но имеют редкий генетический дефект, из-за которого лишены шерсти. Как правило, они очень привязаны к хозяину и хорошо защищают свою территорию. У голого чихуахуа есть склонность к проблемам с кожей и простудам, поэтому уход и наблюдение за здоровьем очень важны.

Американский голый терьер

Порода выведена в начале 1970-х годов в США. Имеет прекрасно развитую мускулатуру, длинную шею и достаточно крепкий плечевой пояс. Американские голые терьеры довольно умны, активны и игривы. Из них получаются хорошие собаки для семьи.

Эквадорская голая собака

Очень редкая порода даже в Эквадоре. У этих собак немного шерсти есть только на макушке. Они энергичны, имеют сильный охотничий инстинкт. Также эквадорская голая собака любит свернуться калачиком рядом со своим хозяином.

Боливийская голая собака

Тоже очень редкая порода, выведенная в Боливии. Представители очень похожи на ксолоитцкуинтлей и, вероятно, имеют общих предков. Эти собаки преданы хозяевам и будут храбро защищать их ото всех, кто кажется им подозрительным. Поэтому обучение и социализация обязательна для этой породы, чтобы питомцы могли адекватно реагировать на окружающих. Как и у других голых пород, у некоторых из представителей есть небольшие пучки шерсти на голове.

Аргентинская собака пила

Бесшерстная порода, которая отличается необычно мягкой кожей. В основном, встречается в Аргентине. Собаки ласковы, игривы и легко приспосабливаются к новым условиям. У некоторых есть маленькие пучки шерсти на хвосте и макушке головы.