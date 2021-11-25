В ВОЗ рассказали, как можно остановить пандемию COVID-19

Побороть коронавирус и наконец выйти из пандемии, миру позволит только вакцинация. В частности, к концу года иммунизировать нужно 40% населения.﻿ Об этом заявил глава украинского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Ярно Хабихт в интервью, сообщает РБК-Украина.

"У нас была одна большая цель – сделать прививки максимальному количеству людей. Еще в сентябре мы хотели вакцинировать 10% населения мира. Украина достигла этой цели, а 50 стран этого не сделали" , – подчеркнул специалист.

Он отметил, что теперь следующая цель состоит в том, чтобы к концу декабря вакцинировать 40% всего населения. Для этого в Украине должны делать по крайней мере 1,5-1,7 миллиона прививок каждую неделю.



"Что сейчас очень важно, так это поставленные нами цели: 40% должны быть вакцинированы до конца года и 70% всего населения – к лету 2022 года. Но в старших возрастах этот показатель может быть еще выше. Это нужно, чтобы преодолеть пандемию и выйти из этой ситуации" , – заверил специалист.

Он отметил, что вакцинировать нужно уязвимые категории населения. Это пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания, такие как болезни сердца, диабет и рак.

"Нам нужно проделать большую работу, чтобы достучаться до них. В Украине 24% всего населения вакцинировано двумя дозами и 31% – по крайней мере одной. Но это равно 24% в возрастной группе старше 60 лет. То же самое с 80+, а это бабушки и дедушки многих украинцев. Теперь нам нужно приложить усилия, чтобы защитить их" , – подчеркнул представитель ВОЗ.

По его словам, это так важно, потому что в больницы с коронавирусом обычно попадают именно невакцинированные пациенты.

Хабихт также рассказал, что нужно делать, чтобы стимулировать людей вакцинироваться. Он отметил, что многие страны уже испробовали много стимулов. В первую очередь людям доказывали, что вакцины против COVID-19 безопасны и эффективны.

"Потом было много фотографий, ограничения, дальше появились положительные стимулы, денежные и нет. Я думаю, что украинские власти пробуют многое из этого. Они также разговаривали с мэрами и другими людьми на местах, которые пытались вакцинировать лидеров мнений. Другие обеспечили доступность вакцин" , – рассказал представитель ВОЗ.

Он добавил, что доступ к вакцинации должен быть легким, а чиновники должны слушать людей, ведь одни хотят прийти на прививку в пункт – по записи и в конкретное время, а другие предпочитают это сделать в любое время, например, в супермаркете.