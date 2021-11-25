Ученые нашли виновника массового вмирания 250 млн лет назад

Сера из Южного Китая стала ключом к тайне массового исчезновения видов 250 миллионов лет назад. Ранее ученые уже показали, как выглядела бы Земля без людей, сообщает Сегодня.

В новом исследовании группа ученых выяснила, что причиной вымирания 80-90% видов в конце пермского периода были не сами по себе извержения вулканов. Вернее, не только, пишет The Science Times.

Предыдущие работы показывали, что вулканы доисторической эпохи были настолько разрушительными, что смогли изменить климат Земли, создав аналог ледникового периода.

И хотя это тоже правда, ученые дополнительно исследовали образцы древних горных пород и поняли, что вулканы в тот период еще и выделяли газы с ядовитыми составами.

Эти газы повредили озон и изменили естественный химический состав обширных океанов планеты.

Помимо сибирских вулканов, подобные "ядовитые взрывы" в конце пермского периода устраивали вулканы в регионах Южного Китая.

Среди полезных ископаемых этого региона нашли, например, ртуть и медь, давность которых совпадает со временем массового вымирания 250 млн лет назад.

Химический состав минералов также показал высокий состав и воздействие на них вулканической серы.

Массовое вымирание в конце пермского периода считается одним из самых смертоносных событий, которые пережил мир на протяжении всей своей эволюции.