Топ-5 роскошных образов на Новый год 2022

Совсем скоро вся страна будет отмечать Новый год. Предпраздничные хлопоты всегда очень приятны, особенно, если касаются каких-то бьюти штучек. Далее о стильных образах, которые сделают вас королевой, сообщает УНИАН.

Стилист Росина Трач отметила, что Новый год - самый яркий и фееричный праздник, поэтому шик, блеск, пайетки как нельзя кстати.

Конечно же, в этом году будут уместными все оттенки воды - от темно изумрудного и синего до пастельного бирюзового и небесно-голубого. Цветовая гамма настолько широка, что обладательница любой внешности выберет свой идеальный оттенок.

Что надеть на Новый год 2022 / instagram.com/kodzayeva

Белый цвет. По всем канонам он олицетворяет роскошь, дороговизну, чистоту и достаток. Если хочется усилить именно эти качества - платье, комбинезон или брючный костюм вам в этом помогут. Материал может быть с блеском и мерцанием.

Что надеть на Новый год 2022 / instagram.com/greenteanosugar

Оттенки золотого. Любые от светло платинового до насыщенного коричневого для привлечения богатства и успеха. Тёплые цвета лучше подбирать девушкам, у которых в колористике внешности преобладает тёплый оттенок. Тогда будете красивой вы в платье, а не платье на вас.

Что надеть на Новый год 2022 / instagram.com/ateliebrunabittar

Металлик и оттенки серебристого. Выбор нарядов в этом цвете огромный: длинные и короткие, вечерние и коктейльные, футляры и струящиеся платья А-силуэта. Особенно эффектны в них будут девушки с холодной колористикой внешности. Ткани выбираем самые разнообразные.

Что надеть на Новый год 2022 / instagram.com/venswifestyle⠀

Полосатый принт. Куда же без него? Сам принт должен быть гармоничен внешности и соответствовать масштабности: тонкая полоса для миниатюрных фигур, более широкая для девушек с аппетитными формами. И лучше чтобы это была вертикальная полоса небольшими фрагментами.